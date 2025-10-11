İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    KİV: Husilər İsrailə və Qırmızı dənizdə ticarət gəmilərinə hücumları dayandırır

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2025
    • 13:28
    KİV: Husilər İsrailə və Qırmızı dənizdə ticarət gəmilərinə hücumları dayandırır

    Yəmənin "Ənsar Allah" hərəkatının lideri Abdel Məlik əl-Hüsi İsrailin Qəzza zolağında atəşkəs razılaşmasına əməl etdiyi müddətdə İsrail ərazisinə zərbələri, həmçinin Qırmızı dəniz və Ədən körfəzində ticarət gəmilərinə hücumları dayandırmaq barədə göstəriş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS hərəkatdakı mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    "İsrailə və onunla əlaqəli ticarət gəmilərinə qarşı bütün əməliyyatlar dayandırılır. Çünki Qəzzadakı müharibənin aktiv mərhələsi başa çatıb. Lider İsrailin razılaşma şərtlərinə necə əməl etdiyinin müşahidə edilməsi barədə göstəriş verib. Yəmənin fələstinlilərə dəstək məsələsində gələcək addımları bundan asılı olacaq", - o bildirib.

    Husilər İsrail Yəmən Qəzza Qırmızı dəniz Ədən körfəzi
    СМИ: Хуситы прекращают атаки на Израиль и коммерческие суда в Красном море

    Son xəbərlər

    13:46

    Aİ rəsmisi: "Qadınlar kibertəhlükəsizlik sektorunda yetərincə təmsil olunmurlar"

    İKT
    13:36

    Ukrayna və Britaniya LYRA proqramı çərçivəsində işçi qrupu yaradacaq

    Digər ölkələr
    13:34

    Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib

    Xarici siyasət
    13:30

    Azərbaycanda yox olmaq təhlükəsi altında olan 31 turizm məhsulu xəritələşdirilib

    Turizm
    13:30

    Bruno Retayo Fransanın yeni hökumətinin tərkibinə daxil olmaqdan imtina edib

    Digər ölkələr
    13:28

    KİV: Husilər İsrailə və Qırmızı dənizdə ticarət gəmilərinə hücumları dayandırır

    Digər ölkələr
    13:20
    Foto

    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Zəngilana səfər edib

    Xarici siyasət
    13:16

    Ermənistanda "Amulsar" qızıl mədəninə 750 milyon dollar məbləğində investisiya qoyulacaq

    Region
    13:02

    Ukrayna rəsmisi : "Kibertəhlükəsizlik potensialımızı ixrac etmək istəyirik"

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti