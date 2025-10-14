СМИ: ХАМАС может сегодня передать тела еще нескольких заложников
Другие страны
- 14 октября, 2025
- 20:09
ХАМАС может сегодня вернуть тела еще нескольких заложников.
Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники.
Катарский телеканал Al-Arabia в свою очередь отмечает, что ХАМАС передаст тела заложников позже сегодня, а израильский канал Channel 12 цитирует официального представителя Израиля, заявившего, что страна ожидает возвращения еще нескольких тел сегодня вечером.
Ранее Израиль принял решение не открывать КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом, как того требовало соглашение о прекращении огня, обвиняя ХАМАС в невыполнении обязательства вернуть тела всех погибших заложников.
