    СМИ: ХАМАС может сегодня передать тела еще нескольких заложников

    Другие страны
    • 14 октября, 2025
    • 20:09
    ХАМАС может сегодня вернуть тела еще нескольких заложников.

    Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники.

    Катарский телеканал Al-Arabia в свою очередь отмечает, что ХАМАС передаст тела заложников позже сегодня, а израильский канал Channel 12 цитирует официального представителя Израиля, заявившего, что страна ожидает возвращения еще нескольких тел сегодня вечером.

    Ранее Израиль принял решение не открывать КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом, как того требовало соглашение о прекращении огня, обвиняя ХАМАС в невыполнении обязательства вернуть тела всех погибших заложников.

    Hamas to release 4 hostage bodies at 10 p.m., official says

    Лента новостей