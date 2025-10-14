СМИ: ХАМАС может сегодня передать тела еще нескольких заложников

ХАМАС может сегодня вернуть тела еще нескольких заложников.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники.

Катарский телеканал Al-Arabia в свою очередь отмечает, что ХАМАС передаст тела заложников позже сегодня, а израильский канал Channel 12 цитирует официального представителя Израиля, заявившего, что страна ожидает возвращения еще нескольких тел сегодня вечером.

Ранее Израиль принял решение не открывать КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом, как того требовало соглашение о прекращении огня, обвиняя ХАМАС в невыполнении обязательства вернуть тела всех погибших заложников.