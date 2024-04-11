О нас

СМИ: Главная оппозиционная партия получила большинство в парламенте Республики Корея

СМИ: Главная оппозиционная партия получила большинство в парламенте Республики Корея Ведущая оппозиционная партия - Демократическая партия "Тобуро" - обеспечила себе большинство в парламенте Республики Корея по итогам голосования в 254 одномандатных округах.
Другие страны
11 апреля 2024 г. 05:09
СМИ: Главная оппозиционная партия получила большинство в парламенте Республики Корея

Ведущая оппозиционная партия - Демократическая партия "Тобуро" - обеспечила себе большинство в парламенте Республики Корея по итогам голосования в 254 одномандатных округах.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные центральной избирательной комиссии.

Согласно агентству, по итогам обработки 99,7% протоколов Демократическая партия "Тобуро" победила в 161 округе, а партия президента "Гражданская сила", выступающая главным соперником "Тобуро", получит 90 мандатов. По 1 мандату выигрывают партия "Новое будущее", Партия новых реформ и Прогрессивная партия. По одномандатным округам определяются 254 из 300 мест в Национальном собрании.

Оставшиеся 46 мандатов распределяются в соответствии с результатами голосования по партийным спискам. Вместо "Тобуро" и "Гражданской силы" в этом голосовании участвовали их "партии-сателлиты". По оценкам телеканала MBC, по итогам обработки 95% бюллетеней Демократический союз "Тобуро" получает 13 мест, а "Гражданское будущее" - 19 мандатов. Недавно сформированная партия "Возродим Корею" выигрывает 12 мест. Оставшиеся 2 места остались за Партией новых реформ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: Koreyada ana müxalifət partiyası parlamentində səs çoxluğu əldə edib

Самое важное

Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю праздника Рамазан
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю праздника Рамазан
9 апреля 2024 г. 21:09
Шахбаз Шариф поздравил президента Ильхама Алиева
Шахбаз Шариф поздравил президента Ильхама Алиева
9 апреля 2024 г. 20:04
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева по случаю Рамазана
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева по случаю Рамазана
9 апреля 2024 г. 15:46
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
9 апреля 2024 г. 13:58
В ряд судов Азербайджана назначены председатели и судьи
В ряд судов Азербайджана назначены председатели и судьи
8 апреля 2024 г. 16:21
Назначен новый председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами
Назначен новый председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами
8 апреля 2024 г. 12:14
Глава Северного Кипра позвонил президенту Азербайджана
Глава Северного Кипра позвонил президенту Азербайджана
6 апреля 2024 г. 18:38
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA
В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA
6 апреля 2024 г. 10:58
Минобороны: За минувшие сутки позиции азербайджанской армии 30 раз подверглись обстрелу
Минобороны: За минувшие сутки позиции азербайджанской армии 30 раз подверглись обстрелу
6 апреля 2024 г. 09:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi