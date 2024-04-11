СМИ: Главная оппозиционная партия получила большинство в парламенте Республики Корея

Ведущая оппозиционная партия - Демократическая партия "Тобуро" - обеспечила себе большинство в парламенте Республики Корея по итогам голосования в 254 одномандатных округах.

Ведущая оппозиционная партия - Демократическая партия "Тобуро" - обеспечила себе большинство в парламенте Республики Корея по итогам голосования в 254 одномандатных округах.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные центральной избирательной комиссии.

Согласно агентству, по итогам обработки 99,7% протоколов Демократическая партия "Тобуро" победила в 161 округе, а партия президента "Гражданская сила", выступающая главным соперником "Тобуро", получит 90 мандатов. По 1 мандату выигрывают партия "Новое будущее", Партия новых реформ и Прогрессивная партия. По одномандатным округам определяются 254 из 300 мест в Национальном собрании.

Оставшиеся 46 мандатов распределяются в соответствии с результатами голосования по партийным спискам. Вместо "Тобуро" и "Гражданской силы" в этом голосовании участвовали их "партии-сателлиты". По оценкам телеканала MBC, по итогам обработки 95% бюллетеней Демократический союз "Тобуро" получает 13 мест, а "Гражданское будущее" - 19 мандатов. Недавно сформированная партия "Возродим Корею" выигрывает 12 мест. Оставшиеся 2 места остались за Партией новых реформ.