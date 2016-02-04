​СМИ: Главарь ячейки ИГ в Йемене был уничтожен ударом американского беспилотника

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Йемене уничтожен сегодня ударом беспилотного летательного аппарата, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства Reuters, удар был нанесен по автомобилю, в котором ехал Джаляль Балиди с двумя помощниками. Террористы двигались по дороге между городами Зинджибар и Шакра на юге Йемена.

BBC сообщает, что Балиди был убит в результате авианалета американского беспилотника.