​ СМИ: Генеральный секретарь ООН прибывает в Израиль с необъявленным визитом

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибывает сегодня в Израиль с необъявленным визитом. Об этом сообщает Report со ссылкой на государственное радио Израиля.

Отмечается, что этот визит, вызванный озабоченностью руководства ООН по поводу обострения арабо-израильского конфликта, не был запланирован заранее.

Ожтдается, что в ходе визита генсек ООН встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и главой Палестины Махмудом Аббасом.

"Находящийся с визитом в странах Европы генеральный секретарь решил приехать в регион для обсуждения выхода из сложной ситуации в области безопасности", - указывает радио.

Визит пока не был подтвержден на официальном уровне.

Обстановка в Израиле резко обострилась в начале октября. По данным Армии обороны Израиля, за это время в 41 теракте погибли 8 израильтян и еще 75 получили ранения.