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    ​ СМИ: Генеральный секретарь ООН прибывает в Израиль с необъявленным визитом

    Визит, вызванный озабоченностью руководства ООН по поводу обострения арабо-израильского конфликта, не был запланирован заранее

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибывает  сегодня в Израиль с необъявленным  визитом. Об этом сообщает Report со ссылкой на государственное радио Израиля.

    Отмечается, что этот визит, вызванный озабоченностью руководства ООН по поводу обострения арабо-израильского конфликта, не был запланирован заранее. 

    Ожтдается, что в ходе визита генсек ООН встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и главой Палестины  Махмудом Аббасом.

    "Находящийся с визитом в странах Европы генеральный секретарь решил приехать в регион для обсуждения выхода из сложной ситуации в области безопасности", - указывает радио. 

    Визит пока не  был подтвержден на официальном уровне.

    Обстановка в Израиле резко обострилась в начале октября. По данным Армии обороны Израиля, за это время в 41 теракте погибли 8 израильтян и еще 75 получили ранения.

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