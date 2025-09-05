СМИ: Франция на грани нового политического кризиса

Франция в связи с предстоящим в Национальном собрании вотумом доверия премьер-министру Франсуа Байру вновь оказалась на грани политического кризиса.

Как передает европейское бюро Report, об этом пишут французские СМИ.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру, задействовав статью 49.1 Конституции, неожиданно решил 8 сентября поставить на голосование в парламенте вопрос о доверии своему правительству. У правительства нет парламентского большинства, а процедура вотума традиционно используется лишь теми, кто располагает поддержкой в Национальном собрании.

Поэтому инициатива Байру выглядит "суицидальной", что по мнению экспертов, может привести к отставке правительства.

Вместо классической декларации о политике премьер предложил представить депутатам справку о тяжелом состоянии государственного долга Франции. По оценкам СМИ, это чересчур вольная интерпретация конституции, так как статья 49.1 требует представления от правительства именно программы или общей политической декларации.

По мнению французских экспертов, "стратегия центра", которой придерживаются Байру и президент Франции Эмманюэль Макрон, обернулась кризисом. В условиях трехполюсной партийной системы такой подход оказался недееспособным: "вероятное отклонение вотума доверия станет прямым следствием этой линии, оставляя Францию на пороге новой политической турбулентности".

СМИ отмечают, что если правительству будет вынесен вотум недоверия, а такое развитие ситуации считается весьма вероятным, то Байру, как ожидается, уйдет в отставку. В этом случае, по мнению экспертов, Макрон намерен очень быстро представить кандидатуру нового премьера, чтобы не усугублять кризис.