İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    KİV: Fransa yeni siyasi böhranın astanasındadır

    Digər ölkələr
    • 05 sentyabr, 2025
    • 16:15
    KİV: Fransa yeni siyasi böhranın astanasındadır

    Baş nazir Fransua Bayruya etimad səsverməsi iFransanı yenidən siyasi böhran yaradıb.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Fransa KİV-i yazır.

    Fransua Bayru Konstitusiyanın 49.1-ci maddəsindən istifadə edərək, sentyabrın 8-də gözlənilmədən parlamentdə öz hökumətinə etimad məsələsini səsverməyə qoymağa qərar verib. Hökumətin parlament çoxluğu yoxdur və etimad səsverməsi proseduru ənənəvi olaraq yalnız parlamentdə dəstəyi olanlar tərəfindən istifadə olunur.

    Buna görə də, ekspertlərin fikrincə F.Bayrunun təşəbbüsü hökumətin istefasına səbəb ola bilər.

    Fransa Fransua Bayru konstitusiya böhran
    СМИ: Франция на грани нового политического кризиса
    Media: France on brink of new political crisis

    Son xəbərlər

    17:10

    Azərbaycan millisinin sabiq hücumçusu: "İslandiya ilə matçda 1 xal yaxşı nəticə sayıla bilər"

    Futbol
    16:53

    Azərbaycan və Macarıstan arasında 3 sənəd imzalanıb

    Biznes
    16:50

    Ukrayna səfirliyi Azərbaycanda uşaqlara göstərilən yardıma görə təşəkkür edib

    Sosial müdafiə
    16:43

    "TuranBank" "Ən yaxşı KOS maliyyələşməsi layihəsi" nominasiyası üzrə beynəlxalq mükafata layiq görülüb

    Biznes
    16:42

    Türkiyədə bu il dənizdə beş mindən çox insan xilas edilib

    Region
    16:40

    Sahil Babayev: "Ermənistanla sülh prosesi çərçivəsində elan edilmiş nəqliyyat və "yaşıl enerji" dəhlizləri Macarıstanla əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar açır"

    Biznes
    16:31

    AK Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketi üzrə Aİ-nin razılığına ümid edir

    Digər ölkələr
    16:31

    Türkiyənin Bursa şəhərində meşə yanğını başlayıb

    Region
    16:25

    "Formula 1" Monako Qran-prisi ilə müqavilənin müddətini 2035-ci ilə qədər uzadıb

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti