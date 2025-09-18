СМИ: ЕС представит 19-й пакет санкций против РФ 19 сентября
Другие страны
- 18 сентября, 2025
- 17:21
Новый, 19-ый пакет санкций Европейского союза против России может быть передан на утверждение в Совет ЕС уже 19 сентября.
Как передает Report об этом сообщают иностранные СМИ со ссылкой на источники.
"Насколько мне известно, 19-й пакет будет передан Комиссией в Совет ЕС завтра, в пятницу", - сообщил один из источников.
Другой добавил, что пока ему неизвестно, будет ли публичная презентация санкционного пакета или предложение Еврокомиссии сначала обсудят государства-члены ЕC.
В Брюсселе 18 сентября, представители Еврокомиссии отказались анонсировать конкретную дату готовности нового пакета санкций, но подтвердили, что он будет представлен в ближайшее время.
Последние новости
18:26
Трамп заявил, что Путин подвел его в контексте урегулирования российско-украинского конфликтаДругие страны
18:25
Национальная полиция Франции сообщила о 140 арестованных - ОБНОВЛЕНО-6Другие страны
18:19
Фото
Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о мультикультурализмеВнешняя политика
18:14
Представитель ООН: Азербайджан демонстрирует высокий уровень межрелигиозного сотрудничестваРелигия
18:13
Фото
Состоялось заседание Наблюдательного совета MEDİAМедиа
18:07
Возле военный базы в штате Вашингтон разбился вертолетДругие
18:00
ФВК провел форум, посвященный Дню памятиВнутренняя политика
17:47
Фото
KOBİA обсудило с предпринимателями Абшерона возможности для бизнесаБизнес
17:44