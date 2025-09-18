Aİ Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini sabah təqdim edəcək
- 18 sentyabr, 2025
- 17:52
Avropa İttifaqının (Aİ) Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketi təsdiq olunmaq üçün sentyabrın 19-da Aİ Şurasına təqdim edilə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici media mənbələrə istinadən bildirib.
"Bildiyim qədəri ilə, komissiya 19-cu paketi sabah Aİ Şurasına təqdim edəcək", - mənbələrdən biri bildirib.
Digər mənbə əlavə edib ki, sanksiya paketinin ictimaiyyətə təqdim olunacağı və ya Avropa Komissiyasının təklifinin əvvəlcə Aİ-yə üzv dövlətlər tərəfindən müzakirə ediləcəyi hələ məlum deyil.
