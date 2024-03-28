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СМИ: ЕС обсудит 22 апреля санкции против Ирана за поставки ракет России

СМИ: ЕС обсудит 22 апреля санкции против Ирана за поставки ракет России Совет министров иностранных дел стран-участниц Европейского союза (ЕС) может рассмотреть 22 апреля меры по расширению санкционного режима в отношении Ирана и включить в него вопрос поставки Россией баллистических ракет для использования в Украине.
Другие страны
28 марта 2024 г. 12:09
СМИ: ЕС обсудит 22 апреля санкции против Ирана за поставки ракет России

Совет министров иностранных дел стран-участниц Европейского союза (ЕС) может рассмотреть 22 апреля меры по расширению санкционного режима в отношении Ирана и включить в него вопрос поставки Россией баллистических ракет для использования в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило европейское издание газеты Politico.

В документе, оказавшемся в распоряжении издания говорится о том, что ЕС начал вводить против Ирана санкции за поставки РФ беспилотников после начала боевых действий в Украине. Теперь в Евросоюзе хотят включить в санкционный режим отправку в РФ баллистических ракет иранского производства.

21 марта главы государств и правительств стран ЕС пообещали ввести новые ограничительные меры против Ирана, если страна поставит РФ баллистические ракеты для использования в Украине. Саммит ЕС также пригрозил усилением рестрикций в отношении Беларуси и КНДР за военную помощь Москве.

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Версия на английском языке Media: EU to discuss sanctions against Iran on April 22 for supplying missiles to Russia

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