СМИ: ЕС направил в Вашингтон свой вариант предложений по Украине

Лидеры ЕС направили в Вашингтон свой вариант предложений по завершению российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом пишет Der Spiegel.

Издание отмечает, что в инициативе принимают участие основные европейские государства, а также Япония и Канада, выступающие против американского мирного плана в его нынешнем виде.

"Мы подтверждаем постоянную поддержку Украины и намерены продолжать тесно координировать свои действия с Украиной и США в ближайшие дни", - приводятся слова из заявления лидеров стран ЕС.

Отметим, что страны ЕС выразили недовольство рядом положений сделки, которые оказались неприемлемыми для Украины и стран Европы. Среди них: необходимость отказаться от территорий, освобожденных Россией, а также тех, которые Киев все еще контролирует. Кроме того, предполагается, что все военные преступления, совершенные во время конфликта, будут амнистированы.

Ранее сообщалось, что встреча представителей ЕС, США и Украины по мирному плану состоится 23 ноября в Женеве.