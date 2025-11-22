Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    СМИ: ЕС направил в Вашингтон свой вариант предложений по Украине

    Другие страны
    22 ноября, 2025
    • 20:33
    СМИ: ЕС направил в Вашингтон свой вариант предложений по Украине

    Лидеры ЕС направили в Вашингтон свой вариант предложений по завершению российско-украинской войны.

    Как передает Report, об этом пишет Der Spiegel.

    Издание отмечает, что в инициативе принимают участие основные европейские государства, а также Япония и Канада, выступающие против американского мирного плана в его нынешнем виде.

    "Мы подтверждаем постоянную поддержку Украины и намерены продолжать тесно координировать свои действия с Украиной и США в ближайшие дни", - приводятся слова из заявления лидеров стран ЕС.

    Отметим, что страны ЕС выразили недовольство рядом положений сделки, которые оказались неприемлемыми для Украины и стран Европы. Среди них: необходимость отказаться от территорий, освобожденных Россией, а также тех, которые Киев все еще контролирует. Кроме того, предполагается, что все военные преступления, совершенные во время конфликта, будут амнистированы.

    Ранее сообщалось, что встреча представителей ЕС, США и Украины по мирному плану состоится 23 ноября в Женеве.

    KİV: Aİ Ukrayna ilə bağlı öz təkliflərini Vaşinqtona göndərib

