    Другие страны
    • 06 октября, 2025
    • 23:08
    СМИ: ЕС намерен предложить пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира

    Евросоюз готовится предложить ввести пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира.

    Как передает Report, об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники в Брюсселе.

    "Нет другого способа гарантировать долгосрочную защиту сталелитейной промышленности. В противном случае мы лишимся сталелитейной промышленности", - заявил изданию неназванный чиновник ЕС.

    Генеральный директор ассоциации UK Steel, занимающейся защитой интересов британских сталелитейных компаний, Гарет Стейс заявил, что возможные меры ЕС сильно скажутся на экономике королевства, учитывая, что 80% экспорта Великобритании в этой отрасли приходится на страны Евросоюза. В связи с этим он призвал Лондон добиться от Брюсселя послаблений, иначе британских производителей "ждет катастрофа".

