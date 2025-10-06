İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    KİV: Aİ bütün dünyadan polad idxalına 50 % rüsum tətbiq etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 06 oktyabr, 2025
    • 23:29
    KİV: Aİ bütün dünyadan polad idxalına 50 % rüsum tətbiq etmək niyyətindədir

    Avropa İttifaqı (Aİ) bütün dünyadan polad idxalına 50% rüsum tətbiq etməyə hazırlaşır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın "Financial Times" (FT) qəzeti Brüsseldəki mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    "Polad sənayesi üçün uzunmüddətli mühafizəyə zəmanət vermək üçün başqa yol yoxdur. Əks halda, biz polad sənayesini itirəcəyik", - Aİ rəsmisi bildirib.

    Britaniya polad şirkətlərinin maraqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan "UK Steel" assosiasiyasının baş direktoru Qaret Steys bildirib ki, Böyük Britaniyanın bu sahədə ixracının 80%-i Avropa İttifaqı ölkələrinə yönəldiyi nəzərə alınsa, Avropa İttifaqının mümkün tədbirləri krallığın iqtisadiyyatına güclü təsir göstərəcək. Bununla əlaqədar o, Londonu Brüsseldən güzəştlər əldə etməyə çağırıb.

    Avropa İttifaqı polad idxalı Böyük Britaniya
    СМИ: ЕС намерен предложить пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира

    Son xəbərlər

    23:49

    Gürcüstanda dövlət çevrilişinə cəhdə görə 13 nəfər saxlanılıb

    Region
    23:43
    Foto

    Marnuelidə "Azərbaycanda təhsil imkanları" mövzusunda infosessiya keçirilib

    Region
    23:38

    Madaqaskarın yeni baş nazirinin kimliyi bəlli olub

    Digər ölkələr
    23:31

    Azərbaycan III MDB Oyunlarının medal sıralamasında üçüncü pilləyə düşüb

    Fərdi
    23:29

    KİV: Aİ bütün dünyadan polad idxalına 50 % rüsum tətbiq etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    23:24

    Kobaxidze: Gürcü cəmiyyəti artıq nə Brüssel, nə Kreml, nə də Vaşinqtona kor-koranə inanır

    Region
    23:17

    UEFA İtaliya və İspaniya çempionatlarının Avropadan kənarda keçirilməsinə icazə verib

    Futbol
    23:16

    Gürcüstanın Baş naziri keçmiş prezidenti "xarici agent" adlandırıb

    Region
    23:03

    Uitkoff və Kuşner Qahirədə keçirilən texniki danışıqlarda ABŞ-ni təmsil edirlər – YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti