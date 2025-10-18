СМИ: Египет возглавит международный воинский контингент для Газы

Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Международный воинский контингент для сектора Газа будет возглавляться Египтом.

    Как передает Report, об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

    Отмечается, что Индонезия и Турция также направят значительное число военнослужащих в ряды "стабилизационного корпуса".

    По информации издания, США и европейские страны вынесут на голосование Совета Безопасности ООН резолюцию о формировании международного контингента для Газы, в которой будут четко обозначены его полномочия. Отмечается, что Вашингтон настаивает на том, чтобы корпус располагал мандатом ООН.

    В то же время американские власти против того, чтобы размещенные в Газе военнослужащие действовали в рамках формального миротворческого контингента ООН. Газета указала, что США заинтересованы в том, чтобы войска в анклаве имели такой же статус, как международные силы в Гаити, которые борются с организованными преступными группировками. Согласно The Guardian, Египет пока не дал согласия на подобный формат размещения военнослужащих. Газета подчеркнула, что войска европейских стран не будут задействованы в обеспечении безопасности Газы.

    9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. Соглашение о прекращении огня вступило в силу в 13:00 по Баку 10 октября.

