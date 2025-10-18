İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    KİV: Misir Qəzzadakı beynəlxalq hərbi kontingentə rəhbərlik edəcək

    Digər ölkələr
    • 18 oktyabr, 2025
    • 20:48
    KİV: Misir Qəzzadakı beynəlxalq hərbi kontingentə rəhbərlik edəcək

    Misir Qəzzadakı beynəlxalq hərbi kontingentə rəhbərlik edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın "The Guardian" qəzeti mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, İndoneziya və Türkiyə də "sabitləşdirmə korpusu"na xeyli sayda hərbçi göndərəcək.

    Nəşrin məlumatına görə, ABŞ və Avropa ölkələri BMT Təhlükəsizlik Şurasına Qəzzada beynəlxalq kontingentin yaradılması haqqında qətnamə təqdim edəcək və bu qətnamədə onun mandatını dəqiq müəyyənləşdirəcək. Vaşinqton israr edir ki, BMT korpusa mandat verib.

    Eyni zamanda, ABŞ hakimiyyəti Qəzzada yerləşdirilmiş və BMT-nin rəsmi sülhməramlı qüvvələrinin tərkibində fəaliyyət göstərən qoşunlara qarşı çıxır. Qəzet qeyd edib ki, ABŞ anklavdakı qoşunların Haitidə mütəşəkkil cinayətkar qruplarla mübarizə aparan beynəlxalq qüvvələrlə eyni statusa malik olmasını təmin etməkdə maraqlıdır. "The Guardian" yazır ki, Misir hələlik belə yerləşdirmə formatına razılıq verməyib. Qəzet Avropa qoşunlarının Qəzzada təhlükəsizliyin təmin edilməsinə cəlb olunmayacağını vurğulayıb.

    Oktyabrın 9-da ABŞ Prezidenti Donald Tramp İsrail və Fələstinin radikal HƏMAS hərəkatının nümayəndələrinin Qəzza zolağında saxlanılan bütün girovların azad edilməsini və İsrail qoşunlarının razılaşdırılmış mövqelərə çıxarılmasını nəzərdə tutan sülh planının birinci mərhələsi üzrə razılığa gəldiyini açıqlayıb. Atəşkəs razılaşması oktyabrın 10-da Bakı vaxtı ilə saat 13:00-da qüvvəyə minib.

    Misir Qəzza beynəlxalq hərbi kontingent
