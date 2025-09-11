СМИ: Египет предостерег США от ударов по ХАМАС в своей стране
Другие страны
- 11 сентября, 2025
- 11:15
Власти Египта предупредили американцев о том, что любая попытка нанести удар по представителям ХАМАС в стране приведет к "разрушительным последствиям".
Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ.
Египет также выразил готовность принять у себя лидеров организации, в том числе базирующихся в секторе Газа, и обеспечить им защиту на своей территории.
Последние новости
12:12
Министр: В прошлом году 28 директоров школ были освобождены от должностейНаука и образование
12:12
В Милли Меджлисе назвали примерную стоимость участия в конкурсе приема учителейНаука и образование
12:11
Премьер Канады назвал убийство Кирка угрозой для демократииДругие страны
12:06
Ален Симонян: В парламенте Армении нет оппозицииВ регионе
12:04
АЖД: Расписание поездов по Абшеронскому кольцу обновится к началу учебного годаИнфраструктура
12:00
Мухтар Бабаев: Запасы воды в Азербайджане достигают 16 млрд кубометровИнфраструктура
12:00
На освобожденных территориях Азербайджана для экономии воды запретят поверхностное орошениеАПК
11:56
В 2026 году в Агдаме, Агдере, Ходжалы, Джебраиле и Кяльбаджаре откроют 11 школНаука и образование
11:55