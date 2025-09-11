СМИ: Египет предостерег США от ударов по ХАМАС в своей стране

Власти Египта предупредили американцев о том, что любая попытка нанести удар по представителям ХАМАС в стране приведет к "разрушительным последствиям".

Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ.

Египет также выразил готовность принять у себя лидеров организации, в том числе базирующихся в секторе Газа, и обеспечить им защиту на своей территории.