KİV: Misir ABŞ-ni öz ölkəsində HƏMAS-a zərbələr endirməkdən çəkindirib
Digər ölkələr
- 11 sentyabr, 2025
- 11:36
Misir hökuməti amerikalıları xəbərdar edərək ölkədə HƏMAS nümayəndələrinə zərbə endirmək cəhdinin "dağıdıcı nəticələrə" gətirib çıxaracağını bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaxın Şərq KİV-ləri məlumat yayıb.
Misir həmçinin təşkilatın liderlərini qəbul etməyə və öz ərazisində onların müdafiəsini təmin etməyə hazır olduğunu bildirib.
