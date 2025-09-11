İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    KİV: Misir ABŞ-ni öz ölkəsində HƏMAS-a zərbələr endirməkdən çəkindirib

    Digər ölkələr
    • 11 sentyabr, 2025
    • 11:36
    KİV: Misir ABŞ-ni öz ölkəsində HƏMAS-a zərbələr endirməkdən çəkindirib

    Misir hökuməti amerikalıları xəbərdar edərək ölkədə HƏMAS nümayəndələrinə zərbə endirmək cəhdinin "dağıdıcı nəticələrə" gətirib çıxaracağını bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaxın Şərq KİV-ləri məlumat yayıb.

    Misir həmçinin təşkilatın liderlərini qəbul etməyə və öz ərazisində onların müdafiəsini təmin etməyə hazır olduğunu bildirib.

    СМИ: Египет предостерег США от ударов по ХАМАС в своей стране

