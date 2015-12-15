Трое полицейских погибли в Диярбакыре при взрыве бомбы

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Трое полицейских погибли и четыре получили ранения в результате взрыва бомбы в районе города Сильван юго-восточной провинции Диярбакыр, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала NTV, бомба была размещена членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) у дороги, где проезжала полицейская машина.

На место происшествия прибыло большое число машин скорой помощи и полиции. Раненые отправлены в больницу, начата операция по поиску преступников.