СМИ: Движение ХАМАС согласилось освободить всех заложников
- 09 октября, 2025
- 01:47
Палестинское движение ХАМАС согласно освободить всех израильских заложников.
Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на палестинский источник.
По его словам, движение решило отложить передачу тел не выживших заложников "до создания условий на местах".
СМИ: Движение ХАМАС согласилось освободить всех заложников
