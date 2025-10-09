Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 01:47
    СМИ: Движение ХАМАС согласилось освободить всех заложников

    Палестинское движение ХАМАС согласно освободить всех израильских заложников.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на палестинский источник.

    По его словам, движение решило отложить передачу тел не выживших заложников "до создания условий на местах".

