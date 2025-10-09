KİV: "HƏMAS" bütün israilli girovları azad etməyə razılaşıb
- 09 oktyabr, 2025
- 01:54
Fələstinin "HƏMAS" hərəkatı bütün israilli girovları azad etməyə razılaşıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Al Jazeera fələstinli mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
Onun sözlərinə görə, hərəkat yerdə şərait yaradılana qədər sağ qalmayan girovların cəsədlərinin təhvil verilməsini təxirə salmaq qərarına gəlib.
