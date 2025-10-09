İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    • 09 oktyabr, 2025
    • 01:54
    KİV: HƏMAS bütün israilli girovları azad etməyə razılaşıb

    Fələstinin "HƏMAS" hərəkatı bütün israilli girovları azad etməyə razılaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Al Jazeera fələstinli mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, hərəkat yerdə şərait yaradılana qədər sağ qalmayan girovların cəsədlərinin təhvil verilməsini təxirə salmaq qərarına gəlib.

    HƏMAS İsrail
    СМИ: Движение ХАМАС согласилось освободить всех заложников

