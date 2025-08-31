    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    Две трети подданных Великобритании не желают воевать за свою страну в случае нападения на нее.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованного еженедельной газетой The Sunday Express.

    Согласно социологическому исследованию, 64% респондентов решительно заявили о нежелании вступать в вооруженные силы королевства в случае войны. Еще 6% опрошенных выразили сомнение в том, что они захотят пойти на военную службу при таком сценарии.

    В каждой возрастной группе преобладает число тех, кто не стремится вступить в ряды вооруженных сил, однако молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет более склонны к тому, чтобы поступить на службу в случае начала военных действий. Издание не приводит данных о том, сколько человек приняли участие в опросе.

    Депутат от оппозиционной Консервативной партии Великобритании Марк Франсуа, занимающий пост теневого замминистра обороны, возложил ответственность на лейбористское правительство за непривлекательность военной службы в стране.

