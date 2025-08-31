KİV: Britaniyalıların üçdə ikisi öz ölkələri üçün döyüşmək istəmir
Digər ölkələr
- 31 avqust, 2025
- 05:08
Böyük Britaniya vətəndaşlarının üçdə ikisi hücuma məruz qalacağı təqdirdə ölkələri üçün döyüşmək istəmir.
"Report" xəbər verir ki, bunu "The Sunday Express" həftəlik qəzetinin dərc etdiyi ictimai rəy sorğusunun nəticələri sübut edir.
Sosioloji araşdırmaya görə, respondentlərin 64 %-i müharibə olacağı təqdirdə krallığın silahlı qüvvələrinə qoşulmaq istəmədiklərini qəti şəkildə bildiriblər. Respondentlərin daha 6 %-i belə bir ssenaridə hərbi xidmətə getmək istəklərinə şübhə etdiyini deyib.
Hər yaş qrupunda silahlı qüvvələrə qoşulmaq istəməyənlərin sayı üstünlük təşkil edir, lakin 18-34 yaş arası gənclər silahlı əməliyyatlar zamanı daha çox hərbi xidmətə cəlb olunurlar. Nəşr sorğuda neçə nəfərin iştirak etdiyi barədə məlumat vermir.
Son xəbərlər
06:15
Tiencin şəhərində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Çinin Sədri Si Cinpin ilə görüşü keçirilirXarici siyasət
06:06
Tramp İllinoys qubernatorunu hədələyibDigər ölkələr
05:46
"Nottingem Forest" "Yuventus"dan müdafiəçi alıbFutbol
05:08
KİV: Britaniyalıların üçdə ikisi öz ölkələri üçün döyüşmək istəmirDigər ölkələr
04:37
İsveçrə qızıl istehsalçıları hasilatı ABŞ-yə köçürməkdən imtina edirlərİqtisadiyyat
04:09
Cəlilabadda Muğan kanalının bir hissəsi beton üzlüyə alınıbİnfrastruktur
03:44
Fransada ödəniş sistemlərində ciddi nasazlıq yaranıbDigər ölkələr
03:00
Foto
Tbilisidə MMA turnirində azərbaycanlı idmançılar qələbə qazanıbFərdi
02:45