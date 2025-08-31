    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Digər ölkələr
    31 avqust, 2025
    • 05:08
    Böyük Britaniya vətəndaşlarının üçdə ikisi hücuma məruz qalacağı təqdirdə ölkələri üçün döyüşmək istəmir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "The Sunday Express" həftəlik qəzetinin dərc etdiyi ictimai rəy sorğusunun nəticələri sübut edir.

    Sosioloji araşdırmaya görə, respondentlərin 64 %-i müharibə olacağı təqdirdə krallığın silahlı qüvvələrinə qoşulmaq istəmədiklərini qəti şəkildə bildiriblər. Respondentlərin daha 6 %-i belə bir ssenaridə hərbi xidmətə getmək istəklərinə şübhə etdiyini deyib.

    Hər yaş qrupunda silahlı qüvvələrə qoşulmaq istəməyənlərin sayı üstünlük təşkil edir, lakin 18-34 yaş arası gənclər silahlı əməliyyatlar zamanı daha çox hərbi xidmətə cəlb olunurlar. Nəşr sorğuda neçə nəfərin iştirak etdiyi barədə məlumat vermir.

    СМИ: Две трети британцев не желают воевать за свою страну

