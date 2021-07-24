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СМИ: "Дельта"-штамм стал политической угрозой для Байдена

СМИ: "Дельта"-штамм стал политической угрозой для Байдена Быстрый рост числа случаев коронавируса, вызванных «дельта»-штаммом, за последний месяц серьезно обратил внимание американских властей на пандемию. В результате ухудшения ситуации COVID-19 могут вновь включить в повестку президента США Джо Байдена.
Другие страны
24 июля 2021 г. 23:24
СМИ: Дельта-штамм стал политической угрозой для Байдена
Джо Байден

Быстрый рост числа случаев коронавируса, вызванных «дельта»-штаммом, за последний месяц серьезно обратил внимание американских властей на пандемию. В результате ухудшения ситуации COVID-19 могут вновь включить в повестку президента США Джо Байдена.

Как передает Report со ссылкой на The Washington Post, в администрации Белого дома надеялись отойти от повестки с коронавирусной инфекцией, сосредоточив внимание на других пунктах.

Высшие должностные лица все больше беспокоятся из-за уровня заболеваемости. Также вызывает опасения низкий уровень вакцинации в ряде штатов.

По данным источников в администрации Байдена, команда президента была готова к всплеску заболеваемости. Тем не менее чиновники не допускали, что инфицирование будет настолько масштабным.

Официальные лица сейчас изучают модели, которые предсказывают от нескольких тысяч новых случаев COVID-19 до более чем 200 тыс. каждый день осенью.

Политический консультант Корнелл Белчер обратил внимание, что, если болеют сотни тысяч американцев, такой расклад проблематичен для любого главы государства.

Белый дом США стремился возложить вину на кого-то другого, а Байден обвинил платформы социальных сетей в "убийстве людей", позволяя дезинформации распространяться на их платформах.

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