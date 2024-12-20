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СМИ: Делегация США обсудила с властями Сирии снятие санкций

СМИ: Делегация США обсудила с властями Сирии снятие санкций Делегация американских дипломатов обсудила с представителями сирийских властей в Дамаске вопросы снятия санкций и исключения "Хайят тахрир аш-Шам" из списка террористических организаций.
Другие страны
20 декабря 2024 г. 18:40
СМИ: Делегация США обсудила с властями Сирии снятие санкций

Делегация американских дипломатов обсудила с представителями сирийских властей в Дамаске вопросы снятия санкций и исключения "Хайят тахрир аш-Шам" из списка террористических организаций.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает сирийская газета "Аль-Ватан".

В пятницу в Дамаск с официальным визитом прибыла группа дипломатов из США, в состав которой вошли недавно назначенный старший советник по Сирии Дэниел Рубинштейн, госсекретарь США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф и спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс.

"Американская делегация обсудила с новой сирийской администрацией вопрос снятия санкций с сирийского народа, включая акт "Цезаря",<...> А также исключение "Хайят Тахрир аш-Шам" из списка террористических организаций", - пишет издание.

В ноябре-декабре 2024 года в Сирии произошли стремительные изменения, приведшие к свержению режима Башара Асада. 29 ноября 2024 года сирийские оппозиционные силы начали скоординированное наступление на северо-западе и юге страны, стремясь окружить Дамаск. В течение 11 дней повстанцы захватили ключевые города, включая Алеппо, Хаму, Хомс и, наконец, 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад покинул страну, что ознаменовало конец его 24-летнего правления.

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