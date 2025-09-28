Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    СМИ: Действия Бербок в качестве председателя ГА ООН вызвали насмешки

    Другие страны
    • 28 сентября, 2025
    • 15:12
    СМИ: Действия Бербок в качестве председателя ГА ООН вызвали насмешки

    Заявления экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок на новом посту председателя Генассамблеи ООН вызывают в Германии насмешки. Немцы стыдятся чиновницы в новой должности.

    Как передает Report, об этом пишет журнал Der Spiegel.

    "В Германии деятельность Бербок на новом посту вызывает насмешки и стыд, как и те видео, на которых она выходит из желтого такси на высоких каблуках или заказывает бублики с кремом. Однако в Нью-Йорке, где успех является обязательным условием, это никого не смущает", - говорится в статье.

    Журналисты также назвали экс-министра иностранных дел Германии символом высокомерия, лицемерия и двойных стандартов.

    2 июня Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за назначение Бербок председателем 80-й сессии. Она была единственным кандидатом на эту должность. Der Spiegel написал, что назначение Бербок вызвало недовольство в Министерстве иностранных дел ФРГ.

