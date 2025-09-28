СМИ: Действия Бербок в качестве председателя ГА ООН вызвали насмешки

Заявления экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок на новом посту председателя Генассамблеи ООН вызывают в Германии насмешки. Немцы стыдятся чиновницы в новой должности.

Как передает Report, об этом пишет журнал Der Spiegel.

"В Германии деятельность Бербок на новом посту вызывает насмешки и стыд, как и те видео, на которых она выходит из желтого такси на высоких каблуках или заказывает бублики с кремом. Однако в Нью-Йорке, где успех является обязательным условием, это никого не смущает", - говорится в статье.

Журналисты также назвали экс-министра иностранных дел Германии символом высокомерия, лицемерия и двойных стандартов.

2 июня Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за назначение Бербок председателем 80-й сессии. Она была единственным кандидатом на эту должность. Der Spiegel написал, что назначение Бербок вызвало недовольство в Министерстве иностранных дел ФРГ.