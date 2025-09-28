KİV: Berbokun özünü BMT Baş Assambleyasının sədri kimi göstərməsi vətənində istehza doğurub
Almaniyanın keçmiş xarici işlər naziri Annalena Berbokun özünü BMT Baş Assambleyasının sədri kimi göstərməsi vətənində istehza və biabırçılıq doğurub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Der Spiegel" jurnalı yazıb.
"Almaniyada Berbokun yeni vəzifəsini səhnələşdirməsi istehza ilə, hətta utancla qarşılanır - hündürdaban ayaqqabı geyinmiş Baerbokun sarı taksidən düşməsi və ya qaymaqlı simitlər sifariş etməsi kimi. Uğurun ilkin şərt olduğu Nyu- Yorkda bu, heç kimi narahat etmir", -məqalədə qeyd olunub.
İyunun 2-də BMT Baş Assambleyası Berbokun 80-ci sessiyasının prezidenti təyin edilməsinə səs verib. Almaniyanın keçmiş xarici işlər naziri bu vəzifəyə yeganə namizəd olub.
Almaniya hökumətinin onu 2025-2026-cı illərdə BMT Baş Assambleyasına sədrliyə namizəd kimi irəli sürmək planları martın 18-də məlum olub. Lakin Almaniya Xarici İşlər Nazirliyi bundan əvvəl ATƏT-in keçmiş baş katibi, diplomat Helqa Şmidin namizədliyini irəli sürmək niyyətində olduğunu bəyan etmişdi.
"Der Spiegel" daha sonra yazıb ki, Berbokun təyinatı Almaniya Xarici İşlər Nazirliyində narazılığa səbəb olub.