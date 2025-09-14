Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    СМИ: Cтубб и Джонсон устроили публичную перепалку в Киеве

    Другие страны
    • 14 сентября, 2025
    • 09:40
    СМИ: Cтубб и Джонсон устроили публичную перепалку в Киеве

    Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Финляндии Александр Стубб устроили публичную перепалку на конференции в Киеве.

    Как передает Report, об этом пишет финское издание Iltalehti.

    Разногласия между политиками начались из-за вопроса о гарантиях безопасностей Украины. Финский президент напомнил экс-премьеру о выходе Великобритании из Евросоюза, а Джонсон в свою очередь упрекнул главу государства в бездействии и пустословии.

    "Мне не хочется говорить это в вашем присутствии, но одной из лучших гарантий безопасности для Украины было бы членство в Европейском союзе", - приводит издание слова Стубба.

    Джонсон ответил, что так называемая "коалиция желающих" бездействует и не отправляет военные контингенты на Украину. Как сыронизировал Джонсон, у России в этом вопросе даже есть "право вето".

    Лента новостей