İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    KİV: Stubb və Conson Kiyevdə ictimai mübahisə ediblər

    Digər ölkələr
    • 14 sentyabr, 2025
    • 10:02
    KİV: Stubb və Conson Kiyevdə ictimai mübahisə ediblər

    Böyük Britaniyanın sabiq baş naziri Boris Conson və Finlandiya Prezidenti Aleksandr Stubb Kiyevdə keçirilən konfransda ictimai mübahisəyə səbəb olublar.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Finlandiyanın "Iltalehti" nəşri yazır.

    Siyasətçilər arasında fikir ayrılığı Ukraynanın təhlükəsizlik zəmanətləri məsələsi ilə bağlı başlayıb. Finlandiya Prezidenti sabiq baş nazirə Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqından çıxmasını xatırladıb, Conson isə, öz növbəsində, dövlət başçısını fəaliyyətsizlikdə və boş sözlərdə ittiham edib.

    "Bunu sizin iştirakınızda demək istəmirəm, amma Ukrayna üçün ən yaxşı təhlükəsizlik zəmanətlərindən biri Avropa İttifaqına üzvlük olardı", - nəşr Stubbun sözlərini sitat gətirib.

    Conson cavabında bildirib ki, "İstəklilər Koalisiyası" adlandırılan qurum fəaliyyətsizdir və Ukraynaya hərbi kontingent göndərmir. O, ironik şəkildə əlavə edib ki, bu məsələdə Rusiyanın hətta "veto hüququ" belə var.

    Boris Conson Finlandiya Prezidenti Mübahisə
    СМИ: Cтубб и Джонсон устроили публичную перепалку в Киеве

    Son xəbərlər

    10:26

    Güləş üzrə 2026-cı il dünya çempionatı Bakıda keçiriləcək

    Fərdi
    10:23

    Şuşada Türk Dünyası Sığorta Birliyinin ilk Assambleyası işinə başlayıb

    Maliyyə
    10:12

    Gəncədə avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    10:07

    Alim Nəbiyevin MMA-da debütü uğurlu alınıb

    Fərdi
    10:02

    KİV: Stubb və Conson Kiyevdə ictimai mübahisə ediblər

    Digər ölkələr
    09:42

    Beyləqanda yol qəzası olub, bir nəfər ölüb -YENİLƏNİB

    Hadisə
    09:33

    Şəmkirdə avtomobil qəzasında ölənlərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    09:23

    Premyer Liqa: "Neftçi" bu gün "Sabah"la qarşılaşacaq

    Futbol
    09:14
    Foto

    "Culfa" gömrük postunda 63 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti