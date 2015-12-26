СМИ: Cоздателей 113 химического элемента объявят через месяц

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Имена ученых, создавших 113 химический элемент таблицы Менделеева, будут объявлены в конце января следующего года, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает газета "Санкэй", в случае присуждения авторства японским ученым из Института естественных наук ("Рикэн"), элемент будет назван японий.

На авторство также претендуют специалисты из России и США. Однако, по утверждению издания, в объединенную комиссию Международных союзов теоретической и прикладной химии (IUPAC) и физики (IUPAР) был представлен доклад, согласно которому достоверность синтеза, проведенного японскими учеными, выше, чем работ специалистов из России и США.

Впервые 113 элемент таблицы Менделеева был получен как "побочный" элемент еще в 2003 году группой ученых из России и США в ходе эксперимента по синтезу 115 элемента. Однако это открытие не признается Международным союзом теоретической и прикладной химии. Японские ученые пытались получить элемент номер 113 путем установления реакции висмута и цинка в ускорителе и в итоге смогли трижды его синтезировать: в 2004, 2005 и 2012 годах. Для признания этого открытия ученым придется повторить реакцию в независимой лаборатории, для чего необходимо повысить эффективность эксперимента.