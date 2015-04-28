СМИ: число жертв землетрясения в Непале превысило 4,2 тыс. человек

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В результате произошедшего 25 апреля землетрясения в Непале погибли 4264 человек, еще 7 тыс. получили ранения. Об этом сообщает Центральное китайское телевидение, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

В минувшую субботу в 11:56 по местному времени (09:11 мск) в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,9. За ним последовал ряд подземных толчков, самый мощный из которых магнитудой 6,6 был зарегистрирован в 12:30 (09:45 мск).

По оценкам UNDAC, от стихийного бедствия пострадали не менее 6,6 млн. жителей.