СМИ: Число погибших в ходе протестов в Иране достигло 5 тыс.

    В Иране число погибших в ходе масштабных акций протеста в воскресенье достигло 5 тысяч человек, включая около 500 сотрудников сил безопасности.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника.

    По его словам, власти подтвердили гибель 5 тыс. людей в ходе протестов в Иране, обвинив "террористов и вооруженных мятежников" в убийстве "невинных иранцев".

    Чиновник отметил, что одни из самых тяжелых столкновений и наибольшее число погибших были зафиксированы на северо-западе Ирана, где действуют сепаратисты.

    Правозащитная группа HRANA в субботу сообщила, что число погибших достигло 3308 человек. Также, по ее данным, в Иране арестованы более 24 000 человек.

