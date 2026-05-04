Безос выставил на продажу 127-метровую парусную яхту
Это интересно
- 04 мая, 2026
- 16:15
Основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос выставил на продажу 127-метровую парусную яхту Koru стоимостью $500 млн.
Как передает Report, об этом пишет издание Page Six со ссылкой на источник.
"Джефф Безос незаметно выставляет на продажу свой плавучий дворец Koru стоимостью $500 млн, потому что он просто слишком велик, чтобы им управлять", - говорится в статье.
На яхте есть бассейн со стеклянным дном, три джакузи, вертолетная площадка. У яхты Koru также есть вспомогательное судно Abeona стоимостью $75 млн, но пока неясно, продается ли оно тоже.
Издание отмечает, что эксплуатация двух судов обходится в $30 млн в год.
