Основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос выставил на продажу 127-метровую парусную яхту Koru стоимостью $500 млн.

"Джефф Безос незаметно выставляет на продажу свой плавучий дворец Koru стоимостью $500 млн, потому что он просто слишком велик, чтобы им управлять", - говорится в статье.

На яхте есть бассейн со стеклянным дном, три джакузи, вертолетная площадка. У яхты Koru также есть вспомогательное судно Abeona стоимостью $75 млн, но пока неясно, продается ли оно тоже.

Издание отмечает, что эксплуатация двух судов обходится в $30 млн в год.