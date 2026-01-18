İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    KİV: İranda etirazlarda ölənlərin sayı 5 000-ə çatıb

    Region
    • 18 yanvar, 2026
    • 16:03
    KİV: İranda etirazlarda ölənlərin sayı 5 000-ə çatıb

    İranda keçirilən genişmiqyaslı etirazlar zamanı ölənlərin sayı 5 000 nəfərə çatıb. Onlardan təxminən 500-ü təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşıdır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters" agentliyi adı çəkilməyən İran rəsmisinə istinadən bildirib.

    Rəsmi şəxsin sözlərinə görə, hakimiyyət orqanları İranda keçirilən etirazlar zamanı 5 000 nəfərin ölümünü təsdiqləyib, terrorçuları və silahlı üsyançıları günahsız iranlıları öldürməkdə ittiham edib.

    Rəsmi şəxs qeyd edib ki, ən ağır toqquşmaların bəziləri və ən yüksək ölüm sayı separatçıların aktiv olduğu İranın şimal-qərbində qeydə alınıb.

    HRANA insan haqları qrupu şənbə günü ölənlərin sayının 3 308-ə çatdığını bildirib. Həmçinin İranda 24 000-dən çox insanın həbs olunduğunu da bildirib.

    İran Etirazlar Toqquşmalar
    СМИ: Число погибших в ходе протестов в Иране достигло 5 тыс.

    Son xəbərlər

    16:42

    "Qəbələ" I Liqa təmsilçisinə böyük hesabla qalib gəlib

    Futbol
    16:41

    Britaniya tariflərin ləğvi naminə Qrenlandiyanı ABŞ-nin bir hissəsi kimi tanımayacaq

    Digər ölkələr
    16:25
    Video

    Abşeron rayonunda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib

    Hadisə
    16:24

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Öyrənməli olduğumuz nüanslar var"

    Futbol
    16:18

    Samvel Karapetyan istintaq təcridxanasından ev dustağlığına buraxılıb

    Region
    16:03

    KİV: İranda etirazlarda ölənlərin sayı 5 000-ə çatıb

    Region
    15:56

    Xətaidə evlərdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    15:38

    Xabi Alonso "Qarabağ"ın rəqibinin baş məşqçisi ola bilər

    Futbol
    15:34

    Tramp İordaniya Kralını Qəzza üzrə Sülh Şurasına qoşulmağa dəvət edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti