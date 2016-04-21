​СМИ: Британские спецслужбы собирали данные граждан с конца 90-х годов

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Британские спецслужбы на протяжении многих лет собирали личные данные тысяч рядовых британцев даже при том, что данная информация часто не представляла непосредственного интереса для силовых структур.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила электронная версия газеты The Guardian.

Согласно имеющейся информации, с конца 90-х годов прошлого века разведка MИ-6, контрразведка MИ-5 и Центр правительственной связи (аналог Агентства национальной безопасности США - ред.) собирали данные о передвижениях британцев, анализировали их финансовые отчеты, прослушивали телефоны и читали электронные письма. Впоследствии сведения сводились воедино для удобства получения информации по каждому отдельно взятому человеку.

По данным издания, в частных беседах сотрудники спецслужб признавались, что собирали данные даже о тех лицах, которые "вряд ли представляли интерес" для правоохранительных органов. Сообщается, что силовики нередко злоупотребляли служебными полномочиями, используя полученную информацию в личных целях.