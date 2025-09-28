СМИ: Британия и Украина создадут "стену дронов" для защиты НАТО
- 28 сентября, 2025
- 18:13
Произведенные Великобританией вместе с Украиной беспилотники будут использованы в проекте по строительству "стены дронов".
Как передает Report, об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на британского министра обороны Джона Хили.
"Беспилотники британского производства будут задействованы для создания "стены дронов" для защиты НАТО от российских атак. Новые недорогие беспилотные летательные аппараты, разработанные совместно с Украиной, являются частью новой стратегии", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс обсудит с военным руководством ЕС создание "стены дронов" вдоль восточной границы блока.
