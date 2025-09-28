Britaniya və Ukrayna "Dron divarı"nın tikintisində PUA-lardan istifadə edəcək
Digər ölkələr
- 28 sentyabr, 2025
- 20:03
Böyük Britaniya və Ukrayna tərəfindən istehsal edilən pilotsuz uçuş aparatları (PUA) "Dron divarı"nın tikilməsi layihəsində istifadə olunacaq.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Telegraph" qəzeti Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Con Hiliyə istinadən yazıb.
"Britaniya istehsalı olan pilotsuz uçuş aparatları NATO-nu Rusiya hücumlarından qorumaq üçün "Dron divarı" yaradılmasında istifadə olunacaq. Ukrayna ilə birgə hazırlanan yeni ucuz pilotsuz uçuş aparatları yeni strategiyanın bir hissəsidir", - məlumatda deyilir.
Əvvəllər bildirilmişdi ki, müdafiə məsələləri üzrə Avropa Komissiyasının üzvü Andryus Kubilyus blokun şərq sərhədi boyunca "Dron divarı"nın yaradılmasını Aİ hərbi rəhbərliyi ilə müzakirə edəcək.
Son xəbərlər
20:03
Britaniya və Ukrayna "Dron divarı"nın tikintisində PUA-lardan istifadə edəcəkDigər ölkələr
19:54
Foto
Azərbaycan atıcısı Avropa Kubokunda qızıl medal qazanıbFərdi
19:49
Video
Prezident və xanımı Gəncədə III MDB Oyunlarının açılış mərasimini izləyiblər - YENİLƏNİBDaxili siyasət
19:47
Foto
Gəncə şəhər stadionunda III MDB Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib – YENİLƏNİBFərdi
19:32
KİV: Tramp elektronika üçün çiplərə bağlı çevik rüsumlar təklif edibDigər ölkələr
19:21
Foto
Azərbaycan icması Lüksemburqda "Route du Vin" marafonunda iştirak edibDigər ölkələr
19:19
Gəncədə yol qəzası baş verib, xəsarət alanlar varHadisə
18:56
Aİ İranın nüvə proqramı ilə bağlı sanksiyaların dərhal bərpa ediləcəyini açıqlayıbDigər ölkələr
18:39