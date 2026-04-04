СМИ: Большинство британцев считают отношения с США слишком тесными

Большинство жителей Великобритании полагают, что страна имеет слишком тесные отношения с США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса компании YouGov, проведенного по заказу газеты The Times.

Согласно исследованию, 43% респондентов считают, что Лондон чрезмерно сблизился с Вашингтоном, что на 9 п.п. больше, чем в апреле 2025 года. Противоположной точки зрения придерживаются 18%, еще 29% устраивает текущий уровень отношений.

В то же время 57% опрошенных выступили за более тесные связи с Евросоюзом, тогда как против этого высказались 12%.

При этом лишь 14% считают, что между Великобританией и США сохраняются особые отношения, тогда как 60% уверены, что они остались в прошлом.

Мнения о предстоящем визите короля Карла III в США разделились: 42% поддерживают поездку, 45% выступают против.

Число участников опроса и сроки его проведения не уточняются.