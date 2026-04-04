    СМИ: Большинство британцев считают отношения с США слишком тесными

    • 04 апреля, 2026
    • 02:45
    СМИ: Большинство британцев считают отношения с США слишком тесными

    Большинство жителей Великобритании полагают, что страна имеет слишком тесные отношения с США.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса компании YouGov, проведенного по заказу газеты The Times.

    Согласно исследованию, 43% респондентов считают, что Лондон чрезмерно сблизился с Вашингтоном, что на 9 п.п. больше, чем в апреле 2025 года. Противоположной точки зрения придерживаются 18%, еще 29% устраивает текущий уровень отношений.

    В то же время 57% опрошенных выступили за более тесные связи с Евросоюзом, тогда как против этого высказались 12%.

    При этом лишь 14% считают, что между Великобританией и США сохраняются особые отношения, тогда как 60% уверены, что они остались в прошлом.

    Мнения о предстоящем визите короля Карла III в США разделились: 42% поддерживают поездку, 45% выступают против.

    Число участников опроса и сроки его проведения не уточняются.

    Sorğu: Britaniyalıların əksəriyyəti ABŞ ilə münasibətlərin hədsiz yaxın olduğunu düşünür

    19:29

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"

    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    19:11
    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    19:08
    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    19:05
    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    18:46

    В Азербайджане обновлена единая классификация бюджета

