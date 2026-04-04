Sorğu: Britaniyalıların əksəriyyəti ABŞ ilə münasibətlərin hədsiz yaxın olduğunu düşünür
- 04 aprel, 2026
- 03:08
Böyük Britaniya sakinlərinin əksəriyyəti hesab edir ki, ölkənin ABŞ ilə çox sıx münasibətləri var.
"Report" xəbər verir ki, bunu "The Times" qəzetinin sifarişi ilə "YouGov" şirkətinin keçirdiyi sorğunun nəticələri sübut edir.
Sorğuya görə, respondentlərin 43 %-i Londonun Vaşinqtonla həddindən artıq yaxınlaşdığını düşünür ki, bu da 2025-ci ilin aprel ayı ilə müqayisədə 9 faiz çoxdur. Əks fikri 18 % bölüşür, daha 29 %-ni isə münasibətlərin cari səviyyəsi qane edir.
Eyni zamanda, sorğuda iştirak edənlərin 57 %-i Avropa İttifaqı ilə daha sıx əlaqələrin tərəfdarı olub, 12 %-i isə buna qarşı çıxıb.
Bununla belə, yalnız 14 % Böyük Britaniya ilə ABŞ arasında xüsusi münasibətlərin qorunub saxlanıldığını düşünür, 60 % isə bunların keçmişdə qaldığına əmindir.
Kral III Çarlzın ABŞ-yə qarşıdan gələn səfəri ilə bağlı fikirlər bölünüb: 42 % səfəri dəstəkləyir, 45 % isə qarşı çıxır.
Sorğu iştirakçılarının sayı və onun keçirilmə müddəti dəqiqləşdirilməyib.