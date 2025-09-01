СМИ: Более 230 семей бывших боевиков ИГ вывезли в Ирак из лагеря в Сирии

Большая группа иракских граждан - 850 человек - из числа членов семей бывших боевиков террористической группировки "Исламское государство" вывезена на родину из Сирии через контрольно-пропускной пункт в Йарубии.

Как передает Report, об этом сообщил агентству Shafaq News представитель курдской автономной администрации в сирийской провинции Хасеке.

"Колонна автобусов выехала из спецлагеря Эль-Холь под усиленной охраной, ее сопровождали военнослужащие США на бронетранспортерах, в небе барражировали беспилотники международной коалиции, - указал чиновник. - Лагерь покинули 232 иракские семьи, в общей сложности 850 человек".

По его словам, это 11-й по счету конвой с начала 2025 года. В июле на родину были вывезены 800 иракцев, в июне - 940, в мае - 865. Всего с 2021 года в Ирак вернулись из Эль-Холя более 15 тыс. человек.

Членов семей боевиков ИГ доставляют на реабилитацию во временный центр для перемещенных лиц в Эль-Джадаа, который находится южнее города Мосул - административного центра провинции Найнава. Там семьи адаптируются к условиям мирной жизни в Ираке, после реабилитационного периода им разрешается перебраться в места прежнего проживания.