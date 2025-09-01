    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    İŞİD-in keçmiş yaraqlılarının 230-dan çox ailəsi Suriyadan İraqa aparılıb

    Digər ölkələr
    • 01 sentyabr, 2025
    • 01:53
    İŞİD-in keçmiş yaraqlılarının 230-dan çox ailəsi Suriyadan İraqa aparılıb

    İŞİD terror qruplaşmasının keçmiş yaraqlılarının ailə üzvlərindən ibarət İraq vətəndaşlarının böyük qrupu - 850 nəfər Suriyadan Yarubiyadakı nəzarət-buraxılış məntəqəsi vasitəsilə evlərinə aparılıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Shafaq News" agentliyinə Suriyanın Hasəkə əyalətindəki kürd muxtar administrasiyasının nümayəndəsi bildirib.

    "Avtobuslar karvanı Əl-Hol xüsusi düşərgəsini güclü mühafizə altında tərk edib, onu zirehli transportyorlarda ABŞ hərbçiləri müşayiət edib, beynəlxalq koalisiyanın pilotsuz təyyarələri isə səmada patrul edir", - rəsmi şəxs bildirib. Onun sözlərinə görə, düşərgəni 232 iraqlı ailə, ümumilikdə 850 nəfər tərk edib.

    Bu, 2025-ci ilin əvvəlindən sayca 11-ci karvandır. Mayda 865, iyunda 940, iyulda 800 iraqlı geri qaytarılıb. Ümumilikdə 2021-ci ildən Əl-Holdan İraqa 15 mindən çox insan qayıdıb.

    İŞİD yaraqlılarının ailə üzvləri reabilitasiya üçün Neynəva əyalətinin inzibati mərkəzi, Mosul şəhərinin cənubunda yerləşən Əl-Cədada məcburi köçkünlər üçün müvəqqəti mərkəzə aparılıb. Orada ailələr İraqdakı dinc həyat şəraitinə uyğunlaşır və reabilitasiya dövründən sonra onların əvvəlki yaşayış yerlərinə köçməsinə icazə verilir.

    İŞİD   İraq   Suriya  
    Rus Versiası Rus Versiası
    СМИ: Более 230 семей бывших боевиков ИГ вывезли в Ирак из лагеря в Сирии

    Son xəbərlər

    01:53

    İŞİD-in keçmiş yaraqlılarının 230-dan çox ailəsi Suriyadan İraqa aparılıb

    Digər ölkələr
    01:21

    "Naxtel" MMC telekommunikasiya xidmətlərini dayandıracaq

    İKT
    01:14

    Alimlər: Atlantik okeanında güclü zəlzələ zonası formalaşıb

    Elm və təhsil
    00:43

    Tramp: Nüvə gücləri ilə münasibətləri yaxşı saxlamaq vacibdir

    Digər ölkələr
    00:15

    Bu gündən Azərbaycanda balıq ovuna icazə verilir

    ASK
    00:09

    KİV: Avropa liderləri Parisdə Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllini müzakirə edəcəklər

    Digər ölkələr
    23:54

    Qubanın Xaspolad kəndində bələdiyyə ərazisində və yaşayış evində yanğın olub

    Hadisə
    23:47
    Foto

    Goranboyda yol qəzasında xəsarət alanların durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    23:17

    Riçardas Lapaitis Bakı-Ağdam dəmiryolu haqqında: Arzu onilliklər sonra gerçəkləşdi

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti