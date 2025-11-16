СМИ: Бойцов нацгвардии США отзывают из Портленда и Чикаго

Пентагон отзывает сотни ранее отправленных бойцов национальной гвардии США из городов Чикаго и Портленд, начиная с 16 ноября.

Как передает Report, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

В публикации отмечается, что из Портленда отзывают около 200 бойцов нацгвардии Калифорнии и еще столько же специалистов нацгвардии Техаса из Чикаго. Они вернутся в свои родные штаты.

По словам источников, высокопоставленные представители Пентагона решили отозвать военных на фоне приближающихся праздников, а также из-за постановлений федерального суда, приостанавливающих оперативное развертывание гвардии.

При этом в районе Чикаго продолжат находиться около 300 бойцов