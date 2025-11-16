Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    СМИ: Бойцов нацгвардии США отзывают из Портленда и Чикаго

    Другие страны
    • 16 ноября, 2025
    • 23:39
    Пентагон отзывает сотни ранее отправленных бойцов национальной гвардии США из городов Чикаго и Портленд, начиная с 16 ноября.

    Как передает Report, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

    В публикации отмечается, что из Портленда отзывают около 200 бойцов нацгвардии Калифорнии и еще столько же специалистов нацгвардии Техаса из Чикаго. Они вернутся в свои родные штаты.

    По словам источников, высокопоставленные представители Пентагона решили отозвать военных на фоне приближающихся праздников, а также из-за постановлений федерального суда, приостанавливающих оперативное развертывание гвардии.

    При этом в районе Чикаго продолжат находиться около 300 бойцов

