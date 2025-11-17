Pentaqon cinayətlə mübarizə üçün göndərilən 400 əsgərini geri çağırır

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    • 17 noyabr, 2025
    • 01:13
    Pentaqon noyabrın 16-dan etibarən ABŞ Milli Qvardiyasının əvvəllər yerləşdirilmiş yüzlərlə əsgərini Çikaqo və Portlenddən geri çağırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ rəsmilərinə istinadən "The New York Times" məlumat yayıb.

    Nəşr qeyd edib ki, Kaliforniya Milli Qvardiyasının təxminən 200 əsgəri Portlenddən, eyni sayda Texas Milli Qvardiyasının isə Çikaqodan geri çağırılır. Onlar öz ştatlarına qayıdacaqlar.

    Mənbələrin bildirdiyinə görə, Pentaqon yüksək rütbəli rəsmiləri yaxınlaşan bayramlar fonunda və federal məhkəmənin Qvardiyanın əməliyyat yerləşdirməsini dayandıran qərarları səbəbindən qoşunları geri çağırmaq qərarına gəlib.

    Təxminən 300 İllinoys Milli Qvardiya əsgəri Çikaqo bölgəsində, 200 Oreqon Milli Qvardiya əsgəri isə Portlenddə qalacaq.

    СМИ: Бойцов нацгвардии США отзывают из Портленда и Чикаго

