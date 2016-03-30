​СМИ: Boeing намерена уволить 8 тыс. своих сотрудников

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Американская корпорация Boeing намерена сократить около 8 тыс. сотрудников, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

В самой корпорации изданию The Seatle Times сообщили, что намерены уволить не более 4 тыс. сотрудников, включая "сотни управляющих и менеджеров". При этом компания уверяет, что 1,6 тыс. человек уйдут из компании "самостоятельно".

Сокращения персонала проводятся в рамках масштабной программы по сокращению издержек. Помимо масштабного сокращения персонала, Boeing намерена сократить расходы на поставщиков, увеличить производительность, снизить расходы на поездки и сверхурочные, а также на работы подрядчиков компании.

Генеральный директор Boeing Commercial Airplanes Рэймонд Коннер пояснил, что программа по сокращению издержек проводится для того, чтобы снизить стоимость на свои самолеты - для того, чтобы успешно конкурировать с Airbus.