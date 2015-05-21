​СМИ: Беларусь и Армения отвергли декларацию "Восточного партнерства"

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Армения и Беларусь отказались подписать подготовленный представителями ЕС текст заявления саммита "Восточного партнерства" в Риге, в котором содержится утверждение об "аннексии" Крыма Россией.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, дипломаты ЕС вынуждены разрабатывать компромиссный вариант текста, сообщили источники агентства.

"Переговоры были очень сложными", — заявил представитель ЕС в Брюсселе после рассмотрения проекта заявления саммита.

Он отметил, что успех саммита будет зависеть от того, как он будет воспринят в Москве.

В саммите в Риге встретятся главы МИД ЕС, Украины, Грузии, Молдовы, Армении, Азербайджана и Беларуси.

Коммюнике саммита будет опубликовано в пятницу.