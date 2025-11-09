Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    СМИ: BBC собирается извиниться за фальсификацию речи Трампа

    Другие страны
    • 09 ноября, 2025
    • 20:21
    СМИ: BBC собирается извиниться за фальсификацию речи Трампа

    Председатель совета управляющих британской BBC Самир Шан собирается принести извинения за то, что вещательная корпорация сфальсифицировала речь, с которой президент США Дональд Трамп выступил 6 января 2021 года в преддверии штурма Капитолия его сторонниками.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

    По ее информации, заявление Шана может быть распространено уже 10 ноября. Оно должно стать ответом на запрос межпарламентского комитета по культуре, СМИ и спорту, который на этой неделе заявил, что корпорации необходимо "ответить на серьезные вопросы".

