    • 09 noyabr, 2025
    • 21:24
    KİV: BBC Trampın çıxışını saxtalaşdırdığına görə üzr istəməyə hazırlaşır

    Böyük Britaniyanın BBC yayım korporasiyasının İdarə Şurasının sədri Samir Şan ABŞ Prezidenti Donald Trampın 2021-ci il 6 yanvar tarixində Kapitoli binasına hücumdan əvvəl etdiyi çıxışın saxtalaşdırılmasına görə üzr istəməyə hazırlaşır.

    "Report xəbər verir ki, bu barədə "The Sunday Times" qəzeti mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Qəzet bildirir ki, Şanın bəyanatı artıq 10 noyabrda yayıla bilər. Sözügedən bəyanat bu həftə BBC-nin Mədəniyyət, KİV və İdman üzrə parlamentlərarası komitənin sorğusuna cavab kimi nəzərdə tutulur.

    СМИ: BBC собирается извиниться за фальсификацию речи Трампа

