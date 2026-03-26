СМИ: Алиреза Тангсири убит в результате атаки Израиля

Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири погиб в результате удара Израиля.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник.

По данным источника, Алиреза Тангсири был ответственным за блокирование Ормузского пролива.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.