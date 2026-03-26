    Israel says it has killed commander of IRGC's navy

    Israel says it has killed the commander of Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Navy, Alireza Tangsiri, Report informs via BBC.

    Israeli Defense Minister Israel Katz says Tangsiri was "directly responsible for the terrorist act of bombing and blocking the Strait of Hormuz", and has been "blown up".

    He adds that a number of other "senior Navy command officials" have also been killed.

    İsrail Əlirza Təngsirinin öldürüldüyünü təsdiqləyib - YENİLƏNİB
    Кац подтвердил гибель Алирезы Тангсири в результате авиаудара Израиля - ОБНОВЛЕНО

    18:47

    18:31

    18:15

    18:04

    17:57

    17:34
    17:31

    17:16

    17:09

