СМИ: Абдалла II отказался от встречи с Нетаньяху

    Другие страны
    • 31 марта, 2026
    • 01:13
    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намеревался провести встречу с королем Иордании Абдаллой II, однако Амман отказал в ее организации.

    Как передает Report со ссылкой на иорданскую государственную телерадиокомпанию Kan, канцелярия главы израильского правительства еще до начала эскалации с Ираном направила иорданской стороне запрос о возможной встрече.

    По данным израильских и иорданских источников телерадиокомпании, целью контакта было продемонстрировать США наличие устойчивых отношений между Израилем и Иорданией, в особенности после прекращения огня в Газе.

    В ответ Хашимитское Королевство запросило разъяснения по ряду принципиальных вопросов. Речь, в частности, шла о перспективах создания палестинского государства, недопущении выселения палестинцев из сектора Газа, обеспечении доступа верующих к мечети Аль-Акса в Иерусалиме, а также о проблеме насилия со стороны еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

    Как отмечает Kan, ответы, полученные из Израиля, не устроили иорданскую сторону. В результате в Аммане сочли нежелательным предоставлять Нетаньяху политический бонус в виде встречи с королем. При этом дальнейшие контакты с Израилем, как утверждается, могут поддерживаться по закрытым каналам в сфере безопасности.

    Согласно информации одного из источников, дополнительным фактором отказа стало закрытие мечети Аль-Акса для верующих. Ограничения были введены одновременно с закрытием других святынь Старого города Иерусалима после начала конфронтации с Ираном. Израильские власти объяснили это мерами безопасности на фоне участившихся ракетных обстрелов.

    Король Иордании Абдалла II Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана мечеть Аль-Акса Биньямин Нетаньяху
    KİV: İordaniya Kralı Netanyahu ilə görüşdən imtina edib

    Последние новости

    01:13

    Другие страны
    00:53

    ООН: Транзит судов через Ормузский пролив сократился на 95%

    В регионе
    00:28

    Расходы ЕС на топливо выросли на €13 млрд

    Энергетика
    00:11

    Фидан и Арагчи обсудили последствия ударов США и Израиля по Ирану

    В регионе
    00:01

    Со дня геноцида азербайджанцев прошло 108 лет

    Внутренняя политика
    23:47

    МИД Ирана опроверг информацию о проведении переговоров с США

    В регионе
    23:45

    Пезешкиан: В Иране не будет сбоев в предоставлении услуг населению

    В регионе
    23:35

    Парламент Израиля одобрил законопроект о смертной казни за терроризм

    Другие страны
    23:27

    КСИР заявил о новой волне атак на базы США и Израиль

    В регионе
    Лента новостей