СМИ: Абдалла II отказался от встречи с Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намеревался провести встречу с королем Иордании Абдаллой II, однако Амман отказал в ее организации.

Как передает Report со ссылкой на иорданскую государственную телерадиокомпанию Kan, канцелярия главы израильского правительства еще до начала эскалации с Ираном направила иорданской стороне запрос о возможной встрече.

По данным израильских и иорданских источников телерадиокомпании, целью контакта было продемонстрировать США наличие устойчивых отношений между Израилем и Иорданией, в особенности после прекращения огня в Газе.

В ответ Хашимитское Королевство запросило разъяснения по ряду принципиальных вопросов. Речь, в частности, шла о перспективах создания палестинского государства, недопущении выселения палестинцев из сектора Газа, обеспечении доступа верующих к мечети Аль-Акса в Иерусалиме, а также о проблеме насилия со стороны еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

Как отмечает Kan, ответы, полученные из Израиля, не устроили иорданскую сторону. В результате в Аммане сочли нежелательным предоставлять Нетаньяху политический бонус в виде встречи с королем. При этом дальнейшие контакты с Израилем, как утверждается, могут поддерживаться по закрытым каналам в сфере безопасности.

Согласно информации одного из источников, дополнительным фактором отказа стало закрытие мечети Аль-Акса для верующих. Ограничения были введены одновременно с закрытием других святынь Старого города Иерусалима после начала конфронтации с Ираном. Израильские власти объяснили это мерами безопасности на фоне участившихся ракетных обстрелов.