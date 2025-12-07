Словакия отвергнет миграционный пакт ЕС на встрече глав МВД стран сообщества
- 07 декабря, 2025
- 23:36
Словакия отвергнет миграционный пакт Евросоюза на предстоящей встрече глав МВД стран сообщества.
Как передает Report со ссылкой на информационное агентство TASR, об этом заявил министра внутренних дел республики Матуша Шутай-Эшток.
"Отвергаем нелегальную миграцию, отвергаем обязательное распределение беженцев между странами ЕС, выступаем за эффективную охрану границ и настаиваем на суверенном праве Словакии решать то, кто будет жить на нашей территории", - привело агентство слова Шутай-Эштока.
Словакия проявляет солидарность с другими государствами-членами ЕС, как следует из сообщения, принимая у себя беженцев из соседней Украины. Ежедневно в республике регистрируют десятки прошений о предоставлении статуса временной защиты от граждан этой страны.