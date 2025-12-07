Словакия отвергнет миграционный пакт ЕС на встрече глав МВД стран сообщества

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Словакия отвергнет миграционный пакт Евросоюза на предстоящей встрече глав МВД стран сообщества.

    Как передает Report со ссылкой на информационное агентство TASR, об этом заявил министра внутренних дел республики Матуша Шутай-Эшток.

    "Отвергаем нелегальную миграцию, отвергаем обязательное распределение беженцев между странами ЕС, выступаем за эффективную охрану границ и настаиваем на суверенном праве Словакии решать то, кто будет жить на нашей территории", - привело агентство слова Шутай-Эштока.

    Словакия проявляет солидарность с другими государствами-членами ЕС, как следует из сообщения, принимая у себя беженцев из соседней Украины. Ежедневно в республике регистрируют десятки прошений о предоставлении статуса временной защиты от граждан этой страны.

    Slovakiya Avropa İttifaqının miqrasiya paktına qarşı çıxıb
